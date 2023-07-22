Real Madrid taraftarının Arda Güler sevgisi! Yanındaki dünya yıldızlarını umursamadılar bile - Son Dakika
Üye Girişi

Real Madrid taraftarının Arda Güler sevgisi! Yanındaki dünya yıldızlarını umursamadılar bile

22.07.2023 12:10

Real Madrid'e transfer olduğu ilk günden bu yana performansıyla büyüleyen Arda Güler'e taraftardan da büyük sevgi var. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda taraftarlar, Dani Carvajal ve teknik direktör Ancelotti ile aynı araçtan inen yalnızca Arda Güler'e seslendi.

ABD'de kamp yapan Real Madrid'de Arda Güler fırtınası yaşanıyor. Genç yıldız, antrenmanlarda gösterdiği performansla şimdiden taraftarların kalbini kazanmayı başardı. Son olarak sosyal medyaya düşen bir videoda taraftarların sadece, dünyaca ünlü isimler Dani Carvajal ve Carlo Ancelotti ile aynı araçtan inen Arda'ya seslenerek imza istemesi gündem oldu.

"REAL MADRID TARAFTARLARI ONU ÇOK SEVECEK"

Arda Güler için hocası Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, genç yıldızın kalitesinden bahsederek, "Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyaca ünlü yıldızları umursamadılar bile! Arda Güler'i gören Real Madrid taraftarı çılgına döndü
Dünyaca ünlü yıldızları umursamadılar bile! Arda Güler'i gören Real Madrid taraftarı çılgına döndü
YORUMLAR
500
Bu kez olmadı be Arda! Rüdiger'e çalım atınca hayatının dersini aldı Bu kez olmadı be Arda! Rüdiger'e çalım atınca hayatının dersini aldı

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid taraftarının Arda Güler sevgisi! Yanındaki dünya yıldızlarını umursamadılar bile - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Galatasaray'da ayrılıkları neredeyse netleşti! Cicaldau ve Taylan, kadroya alınmadı
12:27 Kadro dışı kaldılar! Okan Buruk, Fatih Terim'in 2 prensine kapıyı gösterdi
12:29 Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının sürmesi için 7 koşul öne sürdü
12:28 Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler, gözlerine inanamadı
12:24 Rusya, tahıl anlaşmasının devam etmesi için 7 şart sundu
12:20 Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
12:13 Kara Kartal, Ante Rebic'i gözüne kestirdi! Beşiktaş, Milan'ın kapısını kiralık için çalacak
12:06 Beşiktaş durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Ante Rebic operasyonu başladı
11:59 AK Parti'de ismi İBB adaylığıyla anılan Tevfik Göksu'nun namaz kıldığı görsel gündem oldu
11:55 AK Parti'de ismi İBB adaylığı için geçen Tevfik Göksu'nun namaz fotoğrafı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 12:47:34. #1.11#
SON DAKİKA: Real Madrid taraftarının Arda Güler sevgisi! Yanındaki dünya yıldızlarını umursamadılar bile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement