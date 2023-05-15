Real Madrid'ten efsanesi Cristiano Ronaldo'ya ilginç teklif! - Son Dakika
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Real Madrid'ten efsanesi Cristiano Ronaldo'ya ilginç teklif!

15.05.2023 10:04

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olmadığı için sezon sonunda takımdan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid, Avrupa'ya geri dönmek isteyen Portekizli yıldızın kapısını bambaşka bir teklifle çaldı. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, Ronaldo'nun futbolcu olarak değil, takımın elçisi olarak kulübe geri dönmesini istedi. 38 yaşındaki futbolcunun bu teklife ne cevap vereceği merak konusu.

Al Nassr'da mutsuz olan Ronaldo'ya eski takımı Real Madrid çarpıcı bir teklif yaptı. Ancak bu teklifi kabul etmek Portekizli yıldızın futbolculuk kariyerini bitirecek.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde liderliği kaptıran Al Nassr, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası, Süper Kupa ve Kral Kupası'ndan elendi. Takım olarak büyük başarısızlık yaşayan Suudi Arabistan ekibinde Cristiano Ronaldo, sezon sonunda Avrupa'ya dönmek istiyor.

REAL MADRID'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Eski kulübü Real Madrid ise Portekizli yıldızın kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez, Ronaldo'nun futbolcu değil, takımın elçisi olarak kulübe geri dönmesini istedi. Portekizli yıldızın kariyerini bitirmesi anlamına gelen bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu.

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Dünya futbolu şaşkın! Real Madrid'den Ronaldo'ya kariyerini bitirecek teklif Dünya futbolu şaşkın! Real Madrid'den Ronaldo'ya kariyerini bitirecek teklif

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Son Dakika Spor Real Madrid'ten efsanesi Cristiano Ronaldo'ya ilginç teklif! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'ten efsanesi Cristiano Ronaldo'ya ilginç teklif! - Son Dakika
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