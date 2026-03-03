La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile 2026 Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Brezilya'ya kötü haber geldi.
Real Madrid forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı golcü Rodrygo'nun sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Marca'nın haberine göre; Takımının dün gece Getafe ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan deneyimli oyuncunun, yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık saptandığı ve sezonu kapattığı belirtildi. Sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek yıldız oyuncunun, yaz ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda da forma giyme ihtimalinin imkansız olduğu dile getirildi.
Bu sezon 27 maça çıkan Rodrygo, bu maçlarda 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?