Real Madridli yıldız Galatasaray\'a önerildi

Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden ve ortasahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği listeye göre çalışmalar yaparken, menajer önerileri gelmeye de devam ediyor. Sarı-Kırmızılılara önerilen son futbolcu Real Madrid forması giyen Dani Ceballos oldu.
Real Madrid formasını giyen İspanyol orta saha oyucusuyla ilgili bir süredir ayrılık iddiaları konuşuluyordu. Yıldız futbolcunun direkt ilk 11'de oynayabileceği iyi bir takıma gitmek istediği bu nedenle menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.
Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu teknik heyete ilettiği belirtildi. Buruk'un raporu olumlu olursa görüşmeler başlayacak.
Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti.
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