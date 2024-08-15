Recep Durul: Kocaelispor'un başarısını frenleyenler var - Son Dakika
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Recep Durul: Kocaelispor'un başarısını frenleyenler var

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, futbolculara para ödenmediği iddialarına yanıt vererek, Kocaelispor'un başarısını engellemek isteyenler olduğunu belirtti. Durul, sezon sonunda şampiyon olduklarında bu kişilerin mahcup olacaklarını söyledi.

15.08.2024 19:40
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- Recep Durul: "Kocaelispor'un başarısını frenleyenler var"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul:

"Futbolculara para ödenmemesi ya da antrenmana çıkılmaması söz konusu değil"

KOCAELİ - Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da kulüp başkanı Recep Durul futbolculara para ödenmediği için antrenmana çıkılmayacağı iddialarına yönelik, "Kocaelispor'un başarısını frenleyenler var. Onları eylemleri bizim kararlarımızı değiştirmez. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda mahcup olacaklar" açıklamasında bulundu.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da kulüp başkanı Recep Durul futbolcu paralarının ödenmediği, antrenmana ve maça çıkmayacaklarına dair iddialara yanıt verdi. Paraların ödenmemesi ya da antrenmana veya maça çıkmama gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Durul, "Kocaelispor'da uzun yıllardan sonra çok güçlü bir kadro kurdu. Kuruluştan bu yana kadar neredeyse en güçlü kadroyu kurduk. Dünya yıldızı transferler yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla bu sene mutlak şampiyonluk kadrosu kuruldu. Bu şekilde devam edilecek. 500 milyonluk bütçe belirlendi. Yapılması gerekenler yapılacak. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Sadece ödemelerde gecikmeler olabiliyor. Malum ekonomik kriz global olarak da herkesi etkiliyor. Bunlar geçici şeyler. Bütün kulüplerde de var bu. Sadece biz de değil, hiçbir kulüp parasını tam zamanında ödemiyor. Yöneticiler olarak ne kadar uğraşırsak uğraşalım rakamlar büyük. Kendi adıma ben gerekeni yapıyorum. Ama asıl bütçeyi Büyükşehir belediye başkanımız karşılıyor. Gecikmeler zaman zaman olsa da bütün ödemeler yapılıyor. Ters bir durum yok. Paraların ödenmemesi, topçuların antrenmana çıkmaması gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

"Sezon sonu şampiyon olduğumuzda mahcup olacaklar"

Kocaelispor'un başarısını engellemek isteyen bir kesim olduğunu söyleyen Durul, "Yıllardan beri Kocaelispor'un başarısını açıkçası frenleyen, el freni görevi gören bir kesim var. Biz bunları biliyoruz. Kocaelispor ne zaman başarılı olmaya kalksa harekete geçiyorlar. Zaman zaman böyle şeyler duyacaksınız ama gerçekle ilgisi yok. Hep birlikte biz Kocaelispor'u şampiyon yapacağız. Başarılı bir yere getireceğiz. Bu şehir yıllar sonra Süper Lig hasretine son verecek. Kocaelispor'un başarısı için hep birlikte ortaya çaba koyuyoruz. Yoksa bu kadar transferler niye yapılsın? Oyuncuların hepsinin peşinatları ödendi, öyle geldiler. Bazen provokatörler olabiliyor; takımda, basında, taraftar arasında. Bu provokasyonlara izin vermeyeceğiz. Onların eylemleri bizim kararlarımızı değiştirmez. Çamur at izi kalsın ile bu işler olmuyor. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda onların mahcubiyeti kendilerine yetecektir" ifadelerini kullandı.

"8 numaraya yerli oyuncu alacağız, yabancı sağ kanat ise ihtiyaç olursa"

Transferlere de değinen kulüp başkanı Recep Durul, "Orta saha diye tabir ettiğimiz 8 numaraya yerli oyuncu alacağız. Hocamız ihtiyaç duyulursa yabancı sağ kanat oyuncusu alacağız. Ama şu an gündemimizde bu yok, ihtiyaç olursa alacağız. 8 numara için birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Transfer dönemi 15 Eylül'de bitiyor. Zamanımız var. Acele de etmiyoruz. En son savunmada Caner Osmanpaşa'yı transfer ettik ve o hattı güçlendirdik. Ofansif bölgesinde 8 numara ve kanat ihtiyacımız var ama önce 8 numarayı alacağız. Gerekirse kanat alıp transferi noktalayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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