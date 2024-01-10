Recep Uçar: Böyle bir oyunu bir daha oynamak istemiyoruz

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, bir daha böyle bir oyun ortaya koymak istemediklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Genelde oyunu konuşan bir teknik adamım ama bugün kendi takımım adına konuşabileceğim bir oyun ortada yoktu. O yüzden kusura bakmayın ama kendi adıma maçı değerlendirmeyeceğim. Ortaya bir oyun koyamadığımız için bu takıma gönül veren ve kalbi bizimle atan tüm Kayserispor camiasından özür dilerim. Böyle bir oyunla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Antrenörlük hayatımda da 100'den fazla maça çıktım. Bugünkü oyunumuzun izahı yoktu. Karagümrük camiasını ve Şota hocayı tebrik ediyorum."