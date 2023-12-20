Recep Uçar: Bu mücadelenin karşılığı en azından 1 puan olabilirdi

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu mücadelenin karşılığı en azından 1 puan olabilirdi" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar; bugün verdikleri mücadelenin karşılığının en az 1 puan olması gerektiğini söyledi. Uçar, "Maçtan önce zor bir maçın bizi beklediğini, ligde sadece puan durumu açısından birçok parametrede ligin lideri olan bir takım karşı mücadele edeceğimizi ve zor geçeceğini söylemiştim. Ama buna karşı bizim amacımız, rakip konumu, durumu, pozisyonu ne olursa olsun kendi kurguladığımız oyunu sahaya yansıtmaktı. Benim tarafımdan bugün itibarıyla maçın özeti Fenerbahçe'nin kalitesini, bizim mücadelemizi yansıttığımız bir maç oldu. İki isteğim vardı, herkesin keyif alacağı bir maç olsun, sonucu da bizi mutlu eden bir sonuç olsun. İlk isteğimiz galiba tuttu ama önemli olan isteğimiz galiba tutmadı. Aslında baskıyla başladığımız bir maç, maçın başında verdiğimiz gol ve 8. dakikada yediğimiz golle geriye düştük. Ondan sonraki bölümde oyun mantalitemiz değişmedi. 15 ile 40 arasında daha baskılı olan, Gökhan ile pozisyon giren Ailton finalleri yapsa belki gol atabilecek. Oyun gücünü sahaya daha çok yansıtan tarafından Kayserispor olduğunu düşünüyorum. Ama o bölümde yaptığımız bireysel hatayı ağır ödedik. Sonrasında savunma arkasına attığımız topla golü bulup devreye 2-1 geride girdik. Devreden sonra planımızda ufak tefek değişikler dışında genel anlamda yoktu. Ama maalesef oyunun başında yediğimiz 3. gol bizi aşağıya çekmedi. Tekrar oyunda kaldık, yine baskılı oyunumuza devam ettik. Neticesinde 3-3'ü bulduğumuz bir oyun. Ama golün sonrası santradan gelen bir korner ve devamındaki penaltıdan gelen gol skoru 4-3'e getirdi. Sonrasında çok uğraştık ama başarmadık. Baktığımızda bugün itibarıyla sahamızdaki ilk yenilgimiz. Üzgünüm. Bu kadar mücadelenin karşılığı en azından 1 puan olabilirdi. Ama başaramadık. Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıp yarın Konyaspor hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

"Bindiğimiz dalı kesiyoruz"

Süper Lig'de son haftalarda meydana gelen olaylara da değinen Uçar, herkesi daha sakin ve duyarlı olmaya davet etti. Uçar konuşmasını; "Son zamanlarda yaşanan hadiseler futbolumuza zarar veriyor. Oyunun doğasında kazanmak da kaybetmek de var. Bizler profesyoneller olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama artık kaybetmenin ayıp, kazanmanın da bir zafer olmadığı bir iklime çevirmemiz lazım. Burada da başta belki bizler olmak üzere oyuncular, medya, taraftar herkese büyük sorumluluk düşüyor. Herkesin sağduyu halinde hareket etmesi lazım. Bu hassasiyet içinde olmasam son 4 maçta verilen, verilmeyen penaltıları sabaha kadar anlatırım. Bu sadece baskı oluşturmaktan başka bir şey olmuyor. Baskıyla mücadele etmek de rakiple mücadele etmeye benzemiyor. Dolayısıyla bindiğimiz dalı kesiyoruz. Daha bilinçli, daha sağduyulu hareket etmemiz lazım. Herkesten bundan sonra sağduyulu hareket istemem benim kişisel ricamdır" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ