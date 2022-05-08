Recep Yazıcı: "Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı" - Son Dakika
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Recep Yazıcı: "Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı"

08.05.2022 19:27

Denizlispor maçının ardından konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, "Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı" dedi.

Denizlispor maçının ardından konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, "Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Menemenspor'da Teknik Direktör Recep Yazıcı maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Denizlispor'u analiz ettiklerini ve sahaya en az 1 puanla çıktıklarını belirten Yazıcı, ligde kalma umutlarının azaldığını belirtti. Yazıcı, "İkili mücadelesi yüksek bir maç oldu ve dolayısıyla iki takımın oyucularını da kutluyorum. Atmosferi ve temposu yüksek bir maç oldu. Bize gelirsek, biz buraya en az 1 puan almak ve küme düşmeme hesapları yaparak geldik. Yaptığımız analizlerde Denizlispor'un zaaflarını tespit ettik. Orta sahadan uzun toplarla ileri üçlüyü birleştirip hücum yollarında etkili olduğunu gördük. Zaman zaman bunları durdurduk. Yediğimiz gole cevap verdik ve 70'e kadar oyunu tutabildik. Rakibin bulmuş olduğu güzel bir gol bizim bütün hamlelerimizi değiştirmemize sebep oldu. Gol bulmak için 3'lü defansa döndük, hücum hattımızı çoğalttık. Ne yazık ki futbolda gölü atamadığınız zaman mağlup oluyorsunuz, bu bir gerçek. Denizlispor kendini rahatlatmış oldu. Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı. Biz kümede kalma umutlarımızı çok çok kaybettik. Mühim olan düştüğün yerden kalkmasını bile bilmek. Futbol adına kaliteli bir maç oldu ve zaman zamanda sertlik oldu. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler ve daha sonra centilmenlikle sonlandı. Her iki takımı oynayacağı ligde başarılar diliyorum. Çok tecrübeli hakemler vardı. Hakemlerle alakalı hiçbir şey olmadı. Hakemleri de tebrik ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Recep Yazıcı: Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı
Recep Yazıcı: Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı
Recep Yazıcı: Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı
Recep Yazıcı: Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı

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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Menemenspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Menemenspor: 1 Denizli'de kritik derbi oynanacak Denizli'de kritik derbi oynanacak

Recep Yazıcı, Denizlispor, Spor Toto, Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Recep Yazıcı: 'Bu maç keşke küme düşüp düşmeme maçı değil de normal lig maçı olsaydı' - Son Dakika


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