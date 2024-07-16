Red Bull Back Line Turnuvası Mersin Elemeleri Tamamlandı

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleştiren Red Bull Back Line Turnuvası'nın Mersin elemeleri tamamlandı.

Babil Cumhuriyet Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. İlk gün 10, ikinci gün ise 16 takımın karşılaşmalarının yaşandığı turnuva toplam 156 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Rekabetin en üst seviyelere çıktığı turnuvada ilk gün, Atom Enerji ve Milli Takım, ikinci gün ise Mersin Mix ve Çilekler takımları finale adını yazdırdı. Finalist takımlar 28 Temmuz'da İstanbul oynanacak Red Bull Back Line Türkiye finalinde birincilik mücadelesi verecek.

Egemen Bilici: "2 gün boyunca 26 takım ve 156 sporcunun katılımıyla güzel bir etkinlik yaptık"

Red Bull Back Line Mersin Sorumlusu Egemen Bilici, Mersin elemelerini Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla tamamladıklarını ifade ederek, "2 gün boyunca toplamda 156 sporcu ve 26 takımla beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bütün Mersin halkı geldi ve izledi. Ailelerin ve çocukların katılımıyla beraber keyifli bir etkinlik oldu. Mersin'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradaki 4 tane finalistimiz de 28 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek finalde yarışacaklar. Onları orada ağırlayacağız" dedi.

Halit Cerit: "Mersin'de böyle bir turnuva düzenlenmesinden oldukça mutluyuz"

Mersin Voleybol İl Hakem Kurulu Sekreteri Halit Cerit, Mersin'de böyle bir turnuva düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Turnuvada Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi hakemleri görev yapıyorlar. Müsabakalarda FIVB oyun kuralları geçerli ama sokak voleybolu olduğu için kurallar biraz esnetildi. O kurallar çerçevesinde müsabakalar oynanıyor" ifadelerine yer verdi.

4x4 sokak voleybolu

Biri yedek 5 oyuncudan oluşan ve 11 puanlık 3'er set üzerinden oynanan 4x4 sokak voleybolunda seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Rakibine karşı daha küçük bir sahada oynama avantajının elde edildiği turnuva, voleybol kurallarını esnetmekle kalmayıp, voleybolu daha eğlenceli hale de getiriyor. - MERSİN