Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta ilk eleme Adana'da - Son Dakika
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Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta ilk eleme Adana'da

11.03.2022 15:15
Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta ilk eleme Adana'da

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'ın ilk eleme heyecanı Adana'da yaşanacak.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'ın ilk eleme heyecanı Adana'da yaşanacak.

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı, 12 Mart'ta Adana'da yapılacak ilk elemeyle start alıyor. Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene üç farklı şehirde yapılacak. Katar'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, 12 Mart'ta Adana'da, 19 Mart'ta Erzurum'da ve 26 Mart'ta Trabzon'da elemeleri geçmeye çalışacak. Sokak futbolu heyecanının doyasıya yaşanacağı turnuvada Türkiye finali ise Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Şampiyon takım Katar yolcusu

27 Mart'ta düzenlenecek büyük Türkiye Finali'nden şampiyon olarak ayrılmayı başaran takım Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Finali'ne giderek, Türkiye'yi temsil edecek. Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapabiliyor.

Golünü at rakip takımı azalt

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden organizasyona 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor. - İSTANBUL

Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta ilk eleme Adana'da
Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta ilk eleme Adana'da

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Türkiye, Redbull, Neymar, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta ilk eleme Adana'da - Son Dakika


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