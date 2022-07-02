Red Bull Yağlı Direk'te Çanakkale birincisi belli oldu - Son Dakika
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Red Bull Yağlı Direk'te Çanakkale birincisi belli oldu

02.07.2022 11:21
Red Bull Yağlı Direk'te Çanakkale birincisi belli oldu

Red Bull Yağlı Direk Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında üç ayrı noktada gerçekleştirildi.

Red Bull Yağlı Direk Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında üç ayrı noktada gerçekleştirildi. Yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta Çanakkale'de Nedim Evreşe, Trabzon'da Halil İbrahim Şal, Alanya'da ise Okan Koca birinci olarak sürpriz ödüllerin sahibi oldu.

Geçen yıldan itibaren Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen mücadele, 1 Temmuz'da Trabzon, Çanakkale ve Alanya'da adrenalin ve tutkuyu bir araya getirdi. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştıkları etkinlikte bu senenin birincileri de belli oldu.

ÜÇ ŞEHİRDEN ÜÇ KAZANAN ÇIKTI

Uzunluğu 12 metre olan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinliğin Çanakkale ayağı Eski Gümrük İskelesi'nde gerçekleştirildi. İzleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Çanakkale'de mücadelede Nedim Evreşe birinci oldu. Alanya'da İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen Red Bull Yağlı Direk'te mutlu sona ulaşan isim Okan Koca olurken, Trabzon'da ise Halil İbraim Şal birinciliği elde etti.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Red Bull Yağlı Direk'te Çanakkale birincisi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Red Bull Yağlı Direk'te Çanakkale birincisi belli oldu - Son Dakika
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