Reeder Samsunspor, Beşiktaş Emlakjet\'i konuk edecek

Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.

Ligde geride kalan 14 maçında sadece 2 kez kazanabilen ve 16. sırada yer alan Samsun ekibi, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet maçı, saat 13.00'te başlayacak.