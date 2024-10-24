Reis: Agresif Oyun Felsefemiz Var - Son Dakika
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Spor

Reis: Agresif Oyun Felsefemiz Var

Reis: Agresif Oyun Felsefemiz Var

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa maçında önde baskı yapacaklarını belirtti.

24.10.2024 16:18
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, rakiplerine karşı önde baskı yaparak agresif oynamaya çalıştıklarını söyledi.

Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Kasımpaşa'nın ligin iyi takımlarından biri olduğunu anlatan Reis, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Her hafta zaten bunu gösteriyorlar. Topla ne yaptığını bilen, çok koşan, baskıları da iyi yapan, önde basmaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Zor bir karşılaşma olacak. Bugüne kadar nasıl performans gösterdiysek aynı performansı onların karşısında da göstermemiz gerekiyor. Önceki maçlarda göstermiş olduğumuz performansı gösterirsek puan almak için şansımız olacaktır." dedi.

Thomas Reis, agresif bir oyun felsefesine sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de takımlar öne geçtiklerinde skoru tutmak için geriye yaslanıyor. Biz de yeri geldiğinde skoru tutmaya yönelik oynuyoruz. Ama felsefemizin gereği agresif olmamız lazım. Baskılarımızın net olması ve biraz daha önde basmamız gerekiyor. 3 hafta içinde rakiplerimiz öne geçmesine rağmen takım olarak geriye gelmesini bildik ve bunu çok iyi bir şekilde başardık. Bunun için de çok mutluyuz. Arkadaşlarla zaten nasıl oynamamız gerektiğini düzenli bir şekilde konuşuyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Önceki kulüplerimde de buna benzer bir oyun sergilemeye çalıştım. Baskı yaparak agresif oynamaya çalışıyoruz. Eğer baskılar net olmazsa takımın hemen hemen hepsi pasif bir şekilde oynamış oluyor. Bu da benim istediğim bir şey değil. Aktif bir şekilde herkesin oyunun içinde olmasını ve o savaşı vermesini istiyorum. Bu takım için de en iyi oynama şeklinin bu olduğu düşüncesindeyim."

Alman teknik adam, son iki maçlarında hatalı goller yediklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak defansta herhangi bir değişiklik olmayacak. İki hafta üst üstte çok basit goller yedik. Uzun bir taç atışından yediğimiz gollerdi. Açıkçası rakibe verdiğimiz bir pozisyon değildi. Rakibin içine girmiş olduğu bir pozisyon değildi. Benim için burada önemli olan takımın göstermiş olduğu o reaksiyon. Oyuncular makine değil. Bazen hatalar olabiliyor, futbolun içinde bunlar da var ama dediğim gibi hatalı gollerden sonra takımın göstermiş olduğu reaksiyon benim için çok önemli. Defans sadece dört kişiyle yapılmıyor. 11 oyuncunun hem ofansif hem de defansif anlamda takıma katkı sağlaması gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Reis: Agresif Oyun Felsefemiz Var - Son Dakika

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