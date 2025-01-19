Reis: Hakem Hataları Maçımızı Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Reis: Hakem Hataları Maçımızı Etkiledi

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

19.01.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'la golsüz berabere kalan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hakemin Rick van Drongelen'e gösterdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Sonuç sebebiyle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının ilk 10-15 dakikasında istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı problemler yaşadık ama ilk yarıda daha iyi performans gösterdik. Ne yazık ki hakem göstermiş olduğu ikinci sarı kartla sonuca etki etmek istedi. İkinci yarının zor geçmesine rağmen net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Rick'in bizimle olmayacak olması bir problem." ifadelerini konuştu.

Hakemle ilgili konuşmayı sevmediğini söyleyen Reis, şunları kaydetti:

"Bunun benzerini Galatasaray maçında da yaşamıştık. Bugün de aynısı oldu. Ligin başından bu yana bizim için normal geçen birçok maç oldu ama bu iki maçta aleyhimize verilen kararlar vardı. Kartla alakalı hakemle hemfikir değilim. Bugün sonuçtan mutluyuz. Beşiktaş gibi çok iyi oyuncuları olan bir takıma karşı 10 kişiyle oynadık. Samsunspor olarak biz de birbirimiz için savaştık. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişiyle tamamlama fırsatımız olur. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. Umarım iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu alırız."

Marius Mouandilmadji'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir soruya Reis, "Bence penaltı değildi. Beşiktaşlı oyuncu önce vurdu ve sonra korner oldu. Biz de insanız ve hata yapıyoruz. Ben de hoca olarak hatalar yapıyorum. En kötü kararın ikinci sarı kart olduğunu düşünüyorum. Yüzde 50 olan pozisyonlarda rakibin lehine verilen kararlar oldu. Umarım hakemler bizim maçımızda daha adaletli kararlar verir." şeklinde cevap verdi.

Karşılaşmayı da değerlendiren Reis, ""Beşiktaş'ın oyuncu değerinin farkındayım. Takım olarak bizden daha pahalı olabilirler ama bu benim için önemli değil. 55. dakikadan sonra defans yapmamız gerekiyordu. Beşiktaş da kazanmak için bastırdı. İki taraf da çok fazla hata yaptı. Çok fazla top kayıpları oldu. Sezon boyunca buna benzer birçok maç yaşadık. Son pasları ne yazık ki istediğimiz şekilde veremedik. Yukarılarda kalmaya devam edersek oyuncularımın da değeri artacaktır. 1 puanı savaşarak aldık." ifadelerini kullandı.

Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istediklerini söyleyen Alman teknik adam, "İlk hedefimiz ligde kalmak, her maç bizim için çok önemli. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istiyoruz. Belki beşinci, belki sekizinci olacağız, belki daha iyi yerlerde bitireceğiz. Daha fazla puan toplarsak güzel bir sezon geçirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, Beşiktaş'ın kendisine teklifte bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, "Benimle kimse konuşmadı. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın yeni bir hocası var. Samsunspor'da olduğum için çok mutluyum." diye cevap verdi.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Samsunspor, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reis: Hakem Hataları Maçımızı Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Başbakanlık, İsrailli bakanın ortalığı karıştıran Netanyahu iddiasını apar topar yalanladı Başbakanlık, İsrailli bakanın ortalığı karıştıran Netanyahu iddiasını apar topar yalanladı
00:17 Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir Ünlü anketçiden bomba açıklama Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Canan Karatay’dan Covid aşılarıyla ilgili gündem yaratacak sözler Canan Karatay'dan Covid aşılarıyla ilgili gündem yaratacak sözler
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 03:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Reis: Hakem Hataları Maçımızı Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.