Reis: Hakem Hataları Maçımızı Etkiledi

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'la golsüz berabere kalan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hakemin Rick van Drongelen'e gösterdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Sonuç sebebiyle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının ilk 10-15 dakikasında istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı problemler yaşadık ama ilk yarıda daha iyi performans gösterdik. Ne yazık ki hakem göstermiş olduğu ikinci sarı kartla sonuca etki etmek istedi. İkinci yarının zor geçmesine rağmen net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Rick'in bizimle olmayacak olması bir problem." ifadelerini konuştu.

Hakemle ilgili konuşmayı sevmediğini söyleyen Reis, şunları kaydetti:

"Bunun benzerini Galatasaray maçında da yaşamıştık. Bugün de aynısı oldu. Ligin başından bu yana bizim için normal geçen birçok maç oldu ama bu iki maçta aleyhimize verilen kararlar vardı. Kartla alakalı hakemle hemfikir değilim. Bugün sonuçtan mutluyuz. Beşiktaş gibi çok iyi oyuncuları olan bir takıma karşı 10 kişiyle oynadık. Samsunspor olarak biz de birbirimiz için savaştık. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişiyle tamamlama fırsatımız olur. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. Umarım iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu alırız."

Marius Mouandilmadji'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir soruya Reis, "Bence penaltı değildi. Beşiktaşlı oyuncu önce vurdu ve sonra korner oldu. Biz de insanız ve hata yapıyoruz. Ben de hoca olarak hatalar yapıyorum. En kötü kararın ikinci sarı kart olduğunu düşünüyorum. Yüzde 50 olan pozisyonlarda rakibin lehine verilen kararlar oldu. Umarım hakemler bizim maçımızda daha adaletli kararlar verir." şeklinde cevap verdi.

Karşılaşmayı da değerlendiren Reis, ""Beşiktaş'ın oyuncu değerinin farkındayım. Takım olarak bizden daha pahalı olabilirler ama bu benim için önemli değil. 55. dakikadan sonra defans yapmamız gerekiyordu. Beşiktaş da kazanmak için bastırdı. İki taraf da çok fazla hata yaptı. Çok fazla top kayıpları oldu. Sezon boyunca buna benzer birçok maç yaşadık. Son pasları ne yazık ki istediğimiz şekilde veremedik. Yukarılarda kalmaya devam edersek oyuncularımın da değeri artacaktır. 1 puanı savaşarak aldık." ifadelerini kullandı.

Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istediklerini söyleyen Alman teknik adam, "İlk hedefimiz ligde kalmak, her maç bizim için çok önemli. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istiyoruz. Belki beşinci, belki sekizinci olacağız, belki daha iyi yerlerde bitireceğiz. Daha fazla puan toplarsak güzel bir sezon geçirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, Beşiktaş'ın kendisine teklifte bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, "Benimle kimse konuşmadı. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın yeni bir hocası var. Samsunspor'da olduğum için çok mutluyum." diye cevap verdi.