Reis: Hayal kırıklığı yaşıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Reis: Hayal kırıklığı yaşıyorum

13.02.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un teknik direktörü Reis, Antalyaspor maçındaki kötü performanstan duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Reis, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi, cesur bir oyun sergilemek için Antalya'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Rakibe ciddi boşluklar verdiklerini anlatan Alman teknik adam, "Rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına izin verdik. İkinci yarıda da istediklerimizi gerçekleştiremedik. Bazı değişilikler de yaptık. Yediğimiz gollere baktığımızda çok basit goller yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Bugün takım olmaktan uzak bir performans gösterdik. Tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Perşembe günü (UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija maçı) önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu performansı sergileyecek olursak perşembe günü oynayacağımız karşılaşmada istediğimiz sonucu alamayız." diye konuştu.

Reis, Antalyaspor maçında topla oynama oranının yüzde 65 gibi kendi aleyhlerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu şekilde oynayacaksak topu rakibe verelim daha iyi." ifadesini kullandı.

Antalyaspor'un sahada kazanmak isteyen tek takım görüntüsü verdiğini vurgulayan Reis, Samsunspor'un agresif oyununa geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Reis, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Antalyaspor maçında forma giymesinin daha önceden verilen bir karar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kaleci pozisyonunu, özel bir pozisyon olarak düşünüyorum. İrfan da iyi, tecrübeli bir kaleci. İrfan'ın bu karşılaşmada oynayacağını daha önce söylemiştim. Antalyaspor karşılaşmasında oynamayı hak ediyor. İki iyi kaleciye sahip olduğum için mutluyum. Bu kararın Trabzonspor yenilgisiyle bir alakası yok, önceden alınmış bir karardı."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Antalyaspor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reis: Hayal kırıklığı yaşıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:26:46. #7.11#
SON DAKİKA: Reis: Hayal kırıklığı yaşıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.