Reis: Kocaelispor Maçına Hazırız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçına çok iyi hazırlandıklarını ve istedikleri sonucu almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, takımın genel durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fiziksel anlamda çok güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını aktaran Reis, "Bunu, Trabzonspor'a karşı oynamış oldukları karşılaşmada göstermişlerdi. Kocaelispor güçlü bir takım. Özellikle fiziksel anlamda güçlü bir takım. İkinci topları kazanma anlamında da etkili bir takım. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım güzel bir performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kocaelispor karşısına, geçen hafta oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosu ile çıkacaklarını dile getiren Reis, şöyle devam etti:

"Bu hafta oynayacağımız karşılaşmaya aynı kadroyla çıkacağız. Sonrasında ne olacak ona bakacağız. Gerek Başkanımızla gerek futbol direktörümüzle zaten düzenli bir şekilde transfer görüşmelerimizi yapıyorlar. Ama bir hoca olarak bence bu benim görevim değil, transferlerle alakalı açıklama yapmak... Zaten bunu futbol direktörümüz, yeri geldiğinde de başkanımız Yüksel Yıldırım yapıyor. Biz ise önümüzde oynayacağımız, bu hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor karşılaşmasına odaklanmış durumdayız. Bu maçtan sonra bakacağız yeni transferler geldikten sonra neler yapabiliriz. Onların adaptasyonu anlamında, takıma entegre olması anlamında neler yapabiliriz bakacağız. Sonuç olarak yeni transferlerin de olabildiğince çok hızlı bir şekilde o adaptasyon sürecini tamamlamaları lazım. Sonuçta buradaki futbol, buradaki kültüre odaklanmaları, adaptasyon sürecini tamamlamaları kolay olmayacaktır ama biz de onlara yardımcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Yeni transferlerin de adaptasyon süreci geçirdiklerini anlatan Reis, "Onların adaptasyon süreci gayet de güzel gidiyor. İlerleyen günlerde zaten bu yaptığımız yeni transferlerden bir ya da iki tane oyuncumuzu ilk 11'de görebiliriz diye düşünüyorum. Son oynadığımız Gençlerbirliği maçında kat edilen mesafeye baktığımızda 114 kilometreden fazla bir mesafe kat etmişiz takım olarak. Bu da bizim oynama şeklimiz için çok iyi bir verim olduğunu gösteriyor. Bu veriler bizim oynama şeklimize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Takımdaki forma rekabeti hakkında da konuşan Thomas Reis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette ki halihazırda zaten var ve yeni transferlerin gelmesiyle birlikte bu rekabetin kızışacağı düşüncesindeyim. Bu rekabet olursa ben bir hoca olarak da her hafta ilk 11'i oluşturmakta zorluk çekeceğimi düşünüyorum. Bu da bizim adımıza güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum."