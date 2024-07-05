Remco Evenepoel, Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabını kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 7. etabını, Soudal Quick-Step takımının Belçikalı sporcusu Remco Evenepoel kazandı.
Bu yıl 111'incisi düzenlenen tura, Nuits-Saint-Georges ile Gevrey-Chambertin yerel idareleri arasındaki 25.3 kilometrelik etapla devam edildi.
Evenepoel, 28 dakika 52 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Belçikalı sürücü, Tour de France'ta ilk etap birinciliğini elde etti.
Turun 7. etabında UAE Team Emirates'ten Sloven sporcu Tadej Pogacar ikinci, Red Bull-Bora-Hansgrohe ekibinden vatandaşı Primoz Roglic ise üçüncü oldu.
Genel klasmanda ise Tadej Pogacar, 27 saat 16 dakika 23 saniyelik süresiyle zirvede yer alarak sarı mayoyu korudu.
Organizasyon, yarın Semur-en-Auxois ile Colombey-les-Deux-Eglises yerel idareleri arasındaki 183.4 kilometrelik etapla sürecek.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde sona erecek.
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