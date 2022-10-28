Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada Rennes ile 3-3 berabere kaldı. İki takımın arasındaki ilk maç da 2-2 berabere bittiği için, ikili averajların eşitliği sürdü.
11 puanda bulunan iki takımdan Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in ise 3 averajı bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 11 golü bulunurken, yediği gol sayısı ise 4 oldu. Rennes ise 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan taraf grubu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak.
Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım liderlik olacak. Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü bulunuyor.
Fenerbahçe son hafta maçını deplasmanda Kiev karşısında oynarken, Rennes deplasman maçlarını tamamladı.
Son Dakika › Spor › Rennes'e karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atıp liderliğini sürdüren Fenerbahçe, grubu nasıl zirvede tamamlar? İşte tüm ihtimaller... - Son Dakika