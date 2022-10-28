Rennes'e karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atıp liderliğini sürdüren Fenerbahçe, grubu nasıl zirvede tamamlar? İşte tüm ihtimaller...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada Rennes ile 3-3 berabere kaldı. İki takımın arasındaki ilk maç da 2-2 berabere bittiği için, ikili averajların eşitliği sürdü.

FENER GENEL AVERAJDA ÖNDE

UEFA kurallarına göre; iki takımın da ikili averajları eşit olduğunda önce genel averaja bakılıyor.

11 puanda bulunan iki takımdan Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in ise 3 averajı bulunuyor.

SON HAFTA RAKİP DİNAMO KİEV

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftada Fenerbahçe, Dinamo Kiev 'e deplasmanda konuk olacak. Rennes ise aynı haftada sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin 11 golü bulunurken, yediği gol sayısı ise 4 oldu. Rennes ise 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

İŞTE TÜM SENARYOLAR

Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan taraf grubu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak.

Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım liderlik olacak. Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe son hafta maçını deplasmanda Kiev karşısında oynarken, Rennes deplasman maçlarını tamamladı.