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Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç - Son Dakika
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Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan ve Villarreal maçında kadroda olması beklenen Arda Güler'in kesin dönüş tarihi belli oldu. Takımın deneyimli antrenörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yeni yıl tatili arasından sonra takıma katılacağını söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun 3 Ocak'taki Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

18.12.2023 - 10:17,
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4-1 kazandıkları Villarreal maçının ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yeni yıl tatili sonrasında takıma katılacağını söyledi.

YENİ YILDA HAZIR

Takımdaki sakat futbolculara değinen Ancelotti, Arda Güler hakkında da konuştu. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" dedi.

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3 OCAK'TA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

İspanyol devi yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. Eflatun-beyazlılar, yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak. Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda\'nın formasına kavuşacağı maç
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : dert olmuştu zaten bize,arda ne zaman oynayacak diye,insanlar geçim sıkıntısı çekerken yapılan habere bakkk Yanıtla 2 1

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç - Son Dakika
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