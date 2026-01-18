Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si Manchester United\'dan transfer yaptı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, transfer çalışmaları kapsamında kapısını çaldığı Manchester United'dan takviye gerçekleştirdi.

TOBY COLLYER İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, daha önce transferini istediğini söylediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusuToby Collyer için Manchester United ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Genç oyuncu, kiralık olarak Hull City'ye katılacak.

"BİZE TRANSFER OLUYOR"

Jakirovic, taraftarlarına verdiği müjdede, "Manchester United ile her konuda anlaşma sağladık. Toby Collyer, pazartesi günü kiralık olarak bize katılacak." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Manchester United'dan West Brom'a kiralanan ancak sakatlık yaşamasının ardından Manchester United'a geri dönen Collyer, çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı.