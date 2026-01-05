Resmi teklif yapıldı! Samsunspor\'a Fenerbahçe\'den transfer

Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'ye kırmızı-beyazlılardan karşı atak gecikmedi.
Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Samsunspor, Fenerbahçe'de üçüncü kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat için harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların 27 yaşındaki tecrübeli kaleci için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu belirtildi.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki transfer temaslarının kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Deneyimli eldivene Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan takımları da talip olmuştu.
2027 yazına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can, bu sezon 6 kez sahaya çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.
