Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

05.01.2026 16:04
Samsunspor, Fenerbahçe'de formasını kaybeden İrfan Can Eğribayat için harekete geçerek sarı-lacivertlilere resmi teklif sundu. Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan da talip olduğu İrfan Can için transfer temaslarının kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'ye kırmızı-beyazlılardan karşı atak gecikmedi.

SAMSUNSPOR'DAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A KANCA

Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Samsunspor, Fenerbahçe'de üçüncü kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat için harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların 27 yaşındaki tecrübeli kaleci için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu belirtildi.

SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki transfer temaslarının kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Deneyimli eldivene Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan takımları da talip olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

2027 yazına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can, bu sezon 6 kez sahaya çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.

20:26
