Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı\'nın maç kadrosuna çağrıldı

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın Şili ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp de Manaj için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Golcü futbolcumuz Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi. Tebrikler Rey Manaj" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS
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Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarlacivertliler, Olympiakos'u geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti ve yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizdi.
Ordu'da, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı. Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı. Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de yer alan Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve vatandaşlar da katıldı. Bakan Bak, konuşmasında gençlerin spor tesislerinden faydalanmasını teşvik ederek, Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğini belirtti. Başkan Kartoğlu ise Başakşehir'in Avrupa'da adını duyurduğunu ifade etti.
Sezon başında eleştirilen performansıyla dikkat çeken Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, son dönemdeki başarılı performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Galatasaray'dan transfer olan Kocuk, Samsunspor'un kalesini korurken takımının orta sıralara yükselmesinde büyük rol oynadı.
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