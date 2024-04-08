Rey Manaj, Süper Lig\'de gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle zirvede yer alan Fenerbahçeli Edin Dzeko ve 18 golle Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ardından 16 golle üçüncü sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, son dönemlerdeki başarısıyla dikkati çekiyor.
Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli silahı olan Rey Manaj'ın, geride kalan 31 haftada kırmızı-beyazlı ekibin rakip fileleri havalandırdığı 37 golün 16'sında imzası bulunuyor.
Rey Manaj'ın gol attığı maçlar
Kırmızı-beyazlı ekipte 9 numaralı formayı giyen ve Süper Lig'deki ilk golünü 8. haftada Sivasspor'un deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 yendiği maçta atan Manaj, Sivas temsilcisinin ligin 10. haftasında dış sahada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada da gol atma başarısı gösterdi.
Rey Manaj, ligin 13. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atarken, 14. haftada kırmızı-beyazlıların evinde Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettiği karşılaşmada rakip fileleri havalandıran isim oldu.
Ligin 18. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta gole imzasını atan Manaj, 19. haftada Sivasspor'un deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yendiği maçta da rakip filelere 2 gol attı.
21. haftada Sivasspor'un evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta da 2 gole imza atan Rey Manaj, kırmızı-beyazlıların ligin 23. haftasında evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı.
Rey Manaj, Sivas temsilcisinin ligin 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği, 26. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı, 27. haftada iç sahada Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda da gol atma başarısı gösterdi.
Sivasspor'un 29. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup olduğu ve son olarak ligin 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçta gol atan Manaj, gol krallığı yarışındaki zirve takibini bırakmadı.
Sivasspor, Rey Manaj'ın gol attığı maçlarda 27 puan topladı
Sivasspor, Arnavut oyuncunun gol attığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Ligde 41 puanı bulunan Sivas ekibi, Manaj'ın skor ürettiği maçlarda 27 puanı hanesine yazdırdı.
Rey Manaj, Türkiye Kupası'nda ise görev aldığı 3 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.
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