Reyhanlılı öğrenciler wushu şampiyonasından derecelerle döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Wushu Taolu Küçükler Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında, Reyhanlı Eğitim Kampüsü içerisindeki Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türkiye 2'nciliği, 3'üncülüğü ve ilk 5'e iki isim daha yazdırarak 4 ayrı derece aldı.

Hatay'da bulunan Reyhanlı Eğitim Kampüsü içerisindeki Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Wushu Taolu Küçükler Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Müsabakaların sonucuna göre Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 4 farklı Türkiye derecesi aldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda sporcunun mindere çıktığı müsabakalarda, Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Saad Saied Eisa, Erkek Daoshu kategorisinde Türkiye 2'ncisi, Hasan Hac Derviş ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Yine okulun öğrencilerinden Amr Eltebban ve Ahmed Yusuf Dinçer ise müsabakalardaki performanslarıyla Türkiye sıralamasında ilk 5'e girdi.

Reyhanlı Eğitim Kampüsü Müdürü Hamza Dinçer, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik olarak uygulanan bütünsel eğitim modelinin birçok alanda olduğu gibi spor kategorisinde de olumlu sonuçlar getirdiğini ifade etti.

Dinçer, müsabakalarda derece alan öğrencileri tebrik ederek, şöyle konuştu:

"İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde 2017 yılında kurulan Reyhanlı Eğitim Kampüsü'müzde, öğrencilerimiz için birçok eğitim programı uyguluyoruz. Fiziksel ve zihinsel gelişim için çok önemli olan spor alanında da eğitim vererek öğrencilerimizin kendi yeteneklerine göre bir branşa yönelmelerini sağlıyoruz. Bu çerçevede Wushu Taolu Küçükler Türkiye Şampiyonası'na katılan öğrencilerimizden 4'ü önemli dereceler aldı. Kendilerini tebrik ederek, bu başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Müsabakalarda Türkiye 2'ncisi olan Saad Saied Eisa, aldığı başarıdan ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, "Almış olduğum bu derece nedeniyle tüm öğretmenlerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler ve hep destek oldular." diye konuştu.

Türkiye 3'üncüsü Hasan Hac Derviş ise almış olduğu madalyayı, öğretmen ve arkadaşlarına armağan ettiğini söyledi. - HATAY