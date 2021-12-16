Rezan Epözdemir görevini bırakma nedenini açıkladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, yönetim kurulu ile yaşadığı ilkesel farklılıklar sebebiyle istifa ettiğini açıkladı. Spor Gecesi Digital programına katılan Epözdemir, görevi bırakma kararının gerekçelerini anlattı.

Rezan Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

"ÇOK DERİN İLKESEL FARKLILIKLARLA İSTİFA KAÇINILMAZ OLDU"

"İlkesel farklılıklar, tutum farklılıkları, yöntem ve yaklaşım farklılıkları gibi gerekçelerle istifamı sundum. İlkeli durmak yalnızlık getirir. Kapsamlı bir şekilde istifa gerekçelerimi anlatacağım. Galatasaray kamuoyunun benin anlayacağını düşünüyorum. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir. Galatasaray 30 milyon taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Bizler de yönetici olarak bu hassasiyet ve bilinçle hareket etmeliyiz. İnanın ben içeride bunun için çok ciddi bir mücadele verdim. Fakat bu mücadelenin sonunda görüşlerimizin değer görmediğini görüyoruz. Çok derin ilkesel farklılıklarla istifa kaçınılmaz oldu.

"BUNDAN SONRA TARAFTAR OLARAK HİZMET EDECEĞİZ"

Günün sonunda bizler de bir taraftarız. Bundan sonra taraftar olarak hizmet edeceğiz. Galatasaray'ın vicdanı taraftarlarıdır. Önemli olan Galatasaray'ın vicdanında yer bulabilmek. 6 ay içerisinde yaptığımız çalışmalar, haksızlıklara karşı duruşumuzun karşılık bulduğunu umuyorum.

"İNSANLARI VAR EDEN ŞEY DEĞERLERİDİR"

İkeli durmak gerçekten yalnızlık getirir. Bu süreçte biz de bunu acı bir şekilde deneyimledik. İnsanları var eden şey değerleridir, duruşudur. Tek amacımız vardı; Galatasaray'a hizmet etmek.

"BEN 3 AYDIR MÜCADELE VERİYORUM"

Galatasaray'ın hakları yenilirken, adeta bir düşmanlık varken Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini gerektiği gibi bir Galatasaray yönetimine yakışır şekilde savunmadı. Ne yazık ki yönetim bu konuda bir yönetimimiz bir aciziyet içerisine düştü. Dolayısıyla bu benim için istifa gerekçilerinden en önemlilerinden biri. İstifa son çaredir. Ben 3 aydır mücadele veriyorum. Sayın başkana gidip anlattım. Bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledim. Konuşa konuşa sonuç vermediğini, değer görmediğini gördüm. Size kıymet verilmiyorsa orada bulunmanızın anlamı yok. Bundan sonra çok iyi bir Galatasaray taraftarı olarak kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim."