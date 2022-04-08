Rezan Epözdemir: Sadece davanın açılmış olması pratikte seçim takviminin işlemesine engel olmaz - Son Dakika
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Rezan Epözdemir: Sadece davanın açılmış olması pratikte seçim takviminin işlemesine engel olmaz

08.04.2022 17:45
Rezan Epözdemir: Sadece davanın açılmış olması pratikte seçim takviminin işlemesine engel olmaz

değerlendirdi. Epözdemir, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Galatasaray Kulübü'ne açıldığı belirtilen olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali...

değerlendirdi. Epözdemir, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Galatasaray Kulübü'ne açıldığı belirtilen olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönündeki davaları değerlendirdi. Dr. Rezan Epözdemir, "Bir bilgi kirliliği var. Anladığım kadarıyla İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açılmış bir dava var. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün tek başına bir genel kurul iptal etme yetkisi yok ancak para cezası verebilir veya eksikliklerin giderilmesini isteyebilir. Ancak mahkeme bir genel kurul iptali kararı verebilir. Medeni Kanunun 83. maddesine göre açılabilir. Dernekler Kanunu 32/1b'ye göre de geniş yorumlanmasıyla Valilik de böyle bir dava açabilir. Onun dışında tek taraflı idari işlemle genel kurul iptal olamaz. Böyle bir dava açıldığı iddiası var. Dava dilekçesi önümüzde yok o yüzden ibrasızlığa ilişkin mali genel kurulda alınan kararın iptali, tüzükteki ilgili hükümlerin iptali, seçimli genel kurula ilişkin yönetim kurulu kararının iptali gibi taleplerinden dermeyan edildi bilmiyoruz fakat ne olursa olsun sadece davanın açılmış olması pratikte bu süreçlerin, seçim takviminin işlemesine engel olmaz. Eğer Valilik bu davayı ihtiyati tedbir talebiyle açtıysa, mahkeme de ihtiyati tedbir kararı verirse ancak ibrasızlıkla ilgili genel kurul kararının yürütmesi durur veya seçimli genel kurul yürütmesi durur. Böyle bir davanın açılması bu durumda şu an için bu süreçleri durdurmaz. Bir diğer husus zaten Galatasaray Yönetimi, anladığımız kadarıyla seçimi açıklarken tüzüğün 28. maddesine göre açıkladı. Tüzüğün 87. maddesi 22. fıkrasına göre açıklamadı. 87. maddesi 22. fıkrası; ibrasızlık alan yönetimin 30 gün içerisinde genel kurula gitmesine dair hükümdü. Sanki normal bir olağanüstü genel kurul toplayarak seçim yapıyormuş gibi bir karar alındı. Dolayısıyla diyelim ki genel kurulla ilgili idari ibrasızlık bakımından yürütmeyi durdurma talepli, yani ihtiyati tedbir talepli böyle bir dava açılmış olsun ve mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbir kararı vermiş olsun; bu da tek başına seçimlerin yapılmasına engel olmaz" diye konuştu.

"İHTİYATİ TEDBİR KARARI LAZIM"

Dr. Rezan Epözdemir, ihtiyati tedbir talebine vurgu yaparak, "Seçimlerin yapılmasına dair bir ihtiyati tedbir yapılmasının durdurulmasına ilişkin de bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım. veya tüzükteki ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım. Aksi durumda seçim takvimi işler. Burada kilit soru birincisi; genel kurul iptali dışında hangi taleplerin söz konusu olduğu, hangi konularda davaların açıldığı. İkincisi; Valiliğin ihtiyati tedbir talep edip etmediği. Üçüncüsü ise mahkemenin ihtiyati tedbir kararı verip vermeyeceği. Verirse idari ibrasızlığın yürütmesi durur. Seçimle ilgili de bir ihtiyati tedbir kararı verilirse o zaman seçim takvimi durmuş olur. ve bu yönetim görevine devam etmiş olur" açıklamasında bulundu.


- İstanbul
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Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir tartışmalara son noktayı koydu İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rezan Epözdemir: Sadece davanın açılmış olması pratikte seçim takviminin işlemesine engel olmaz - Son Dakika


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