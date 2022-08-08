Bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Rezerv Lig'in 1. haftasında, Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Nevzat Demir tesislerinde oynanan ve İlker Yasin , Vedat Demir, Efe Kurtuluş hakem üçlüsünün yönettiği maçı Kayserispor kazandı.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rezerv Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 2 - Son Dakika

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