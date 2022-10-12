Letonya temsilcisi RFS, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde RFS son hazırlıklarını maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Viktors Morozs yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top çalışması ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › RFS, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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