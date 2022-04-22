Ribaund kraliçesi Egle oldu - Son Dakika
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Ribaund kraliçesi Egle oldu

22.04.2022 10:26
Ribaund kraliçesi Egle oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim takım Egle Sventoraite oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim takım Egle Sventoraite oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde sezonu 33 puanla 12.sırada bitiren Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim Litvanyalı oyuncu Egle Sventoraite oldu.

Ligde oynanan 26 maçın 25'inde görev alıp parkede 13: 09: 49'luk süre ile görev yapan Egle Sventoraite, 123 savunma 49 hücum ribaundu olmak üzere 172 ribaund aldı. Egle'yi 73 savunma 43 hücum ribaundu olmak üzere 116 ribaund ile Brooque Williams takip etti.

Takımın ribaund sıralaması şu şekilde:

Egle Sventoraite: 172

Brooque Williams: 116

Sevgi Tonguç: 80

Farhiya Abdi: 68

Meltem Topaloğlu: 54

Gizem Tüzün: 54

Helin Boybeyi: 50

Sheylanı Marie Peddy: 45

Zeynep Öykü Kalbisağde: 43

Dilara Tongar: 28

Gökçe Doğan: 14 - KAYSERİ

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Bellona Kayseri bin 801 sayı üretti Bellona Kayseri bin 801 sayı üretti Bellona Kayseri'de sayı kraliçesi Williams oldu Bellona Kayseri'de sayı kraliçesi Williams oldu

basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ribaund kraliçesi Egle oldu - Son Dakika


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