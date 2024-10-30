Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönmek istediğini belirtti. 2010'da Beşiktaş'a transfer olan ve iki dönem boyunca başarılı bir performans sergileyen Quaresma, son olarak Portekiz'de Vitoria SC forması giydi. 41 yaşındaki futbolcu, HT Spor'a yaptığı açıklamada kendisinin Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğini ve kulübe yardımcı olmak istediğini ifade etti.

30.10.2024 19:37  Güncelleme: 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönmek istediğini söyledi.

2020'de ülkemizden ayrılan ve son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşındaki isim, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camiasına mesaj gönderdi.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık" ifadelerini kullandı.

"PORTO VE BEŞİKTAŞ ARASINDA VEDA MAÇI YAPMAK İSTİYORUM"

Ricardo Quaresma son olarak, "Porto ve Beşiktaş beni çok etkiledi ve benimle birlikte ölecekler. Çünkü onları çok seviyorum. Bu yüzden Porto ile Beşiktaş arasında bir veda maçı yapmanın çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir yarıda Beşiktaş diğer yarıda ise Porto forması giymek istiyorum. Bu benim için çok değerli olur" dedi.

Ricardo Quaresma Beşiktaş\'a geri dönüyor

Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Timur Yılmaz:
    Adam gelmek istediğini belirtmiş. Siz geri geliyor sanki anlaşma yapılmış gibi haber yapıyorsunuz. Bazen çok saçmalıyorsunuz. 62 5 Yanıtla
  • Alpi:
    Gel gel bedava tiner var 33 23 Yanıtla
    VillaUmut:
    O tinerle çok belinizi kırdı, belli canın çekmiş :) 2 0
  • sudem meliss:
    Senin modan geçti dayı oğlu 22 31 Yanıtla
    Barış Yıldırım:
    Bitmez onun modası uyu sen 2 0
  • Kenan KODALAK:
    Adam baktı EYT kulübü haline gelmiş EZİKTAŞ. bende geleyim demiş :))) 14 11 Yanıtla
    Barış Yıldırım:
    İlerde ürü az 2 0
  • MERAK Ettiğimden?:
    Rashisca ayaksızından daha iyi 16 5 Yanıtla
  • Turk:
    Quaresma karakterli düzgün adamsın. 11 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    bit pazari gelll 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:37:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.