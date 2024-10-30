Ricardo Quaresma Beşiktaş\'a geri dönüyor

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönmek istediğini söyledi.

2020'de ülkemizden ayrılan ve son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşındaki isim, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camiasına mesaj gönderdi.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık" ifadelerini kullandı.

"PORTO VE BEŞİKTAŞ ARASINDA VEDA MAÇI YAPMAK İSTİYORUM"

Ricardo Quaresma son olarak, "Porto ve Beşiktaş beni çok etkiledi ve benimle birlikte ölecekler. Çünkü onları çok seviyorum. Bu yüzden Porto ile Beşiktaş arasında bir veda maçı yapmanın çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir yarıda Beşiktaş diğer yarıda ise Porto forması giymek istiyorum. Bu benim için çok değerli olur" dedi.