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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi

24.09.2021 11:28

Süper Lig'de sezon başından bu yana Beşiktaş'ı net favori gören Rıdvan Dilmen'in 6. haftada fikrinde değişiklik oldu. Dilmen, "Net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. F.Bahçe'nin sistem arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor 10 kişiyle bile pozisyona giriyor" ifadelerini kullandı.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın artık net favori olmadığını ifade etti. Dilmen, sakatlıklardan dolayı fikrinde değişiklik yaşandığını söyledi.

İşte Dilmen'in şampiyonluk yarışı hakkındaki sözleri:

"Şampiyonluk yarışında en güçlü kadroya sahip takım Beşiktaş, ikinci güçlü kadroya sahip takım Fenerbahçe. İkinci olarak da tam net diyemiyorum, benim düşündüğüm şablonda oynamıyorlar. Ben yorumcuyum, hocaya yorumum yanlış gelebilir. Trabzonspor'un da kadrosu iyi. Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveye yerleşirse, işleri zor olur. Sonra hangisini yakalayacak?

"GARDIM DÜŞTÜ"

Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Galatasaray'da ise Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj. Fenerbahçe'de sistemsel arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor sistemsel oynuyor, kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar.

"10 KİŞİ BİLE POZİSYONA GİRİYORLAR"

Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Galatasaray'da ise Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj. Fenerbahçe'de sistemsel arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor sistemsel oynuyor, kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar.

"FENERBAHÇE HÜCUM PRES YAPAMAZ"

Fenerbahçe'nin yeterli performansa ulaşacağını düşünmüyorum. Vitor Pereira'nın istediklerini bu takım yapamaz. Yapmak istediklerini yapacak takım yok! Bu takım hücum pres yapamaz. Bu oyunculardan yaratıcılık bekleyeceksin."

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • orhan yıldırım: Çok boş tahminleri var bu rıdvanın ..geçen sene lig 3 5 hafta önce biter demişti feneri şampiyon yapmıştı peki ne oldu son hafta avaraj ile bjk oldu ..rıdvanın tersini düşünmek gerek sonuçta şeytanlık var Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi - Son Dakika
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