Rıdvan Dilmen\'den dev iddia: Avrupa\'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Beşiktaş'ın gündeme dair açıklamalarda bulunarak dev bir iddia ortaya attı.

''SABIRLI OLUNMASI GEREKİYOR''

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, Orkun Kökçü ve Abraham'a vurgu yapan Dilmen, Jurasek için sabırlı olunması gerektiğini söyledi ve iyi bir sağ bek, sol kanat ve iyi bir stoper transfer etmesi gerektiğini aktardı.

''YARI FİNAL OYNAMA İHTİMALİ YÜZDE 80''

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konferans Ligi macerası için dev bir iddia ortaya atarak Siyah-beyazlıların UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynama ihtimalinin yüzde 80 olduğunu söyledi. Bu iddia gerçekleşirse Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk kez yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Siyah-beyazlılar daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda, 2002-2003'te UEFA Kupası'nda, 2016-2017 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başarmıştı.