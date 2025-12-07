Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası - Son Dakika
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası

Rıdvan Dilmen\'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
07.12.2025 19:54
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali hakkında konuşarak, ''Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam.'' yorumunda bulundu.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe-RAMS Başakşehir karşılaşmasını Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için çok çarpıcı şampiyonluk iddiasında da bulundu.

"ALIŞILMIŞ OYUN EZBERİN YOK''

Fenerbahçe'nin alışılmış bir oyun ezberinin bulunmadığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray maçınını bitirirken bugünkü 11'le bitirdi. Levent, Oğuz, Duran, Talisca ve Fred girdi. Böyle maratonlarda eğer sen prensipli bir teknik direktörsen ki öylesin, böyle oynadığın zaman alışılmış bir oyun ezberin yok." dedi.

"MAÇIN KIRILMA ANI"

Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirmeye devam ederek, "Oyunun sonunda esas şeyine dönerken de 1-1'i korumak için yapıyorsun. Burada planlamasına saygı duyduğumuz bir teknik direktörden duyguları karmaşık bir teknik direktör figürüne dönüşüyorsun ve ideal 11'inin dışına çıkıyorsun. Alışkanlığın olmadığı için ilk yarıdaki istatistikler ortaya çıkıyor. Maçın kırılma anı En Nesyri'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon.'' ifadelerini kullandı.

"BU ORTA SAHA DURUŞU ŞAMPİYON YAPMAZ"

Fenerbahçe'nin bu orta saha kurgusu ile şampiyon olamayacağını iddia eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam.'' sözlerini sarf etti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 12345678 12345678:
    ünlü yorumcu falan değil.fenerbahcenin yorumcusudur. 54 17 Yanıtla
  • Samet Samet:
    Şeytanlığını her yerde göstermek zorunda mısın be adam. Çekil köşene işine bak 27 19 Yanıtla
  • Uygarata Ozlu Uygarata Ozlu:
    iyice şeytana dönmüş şeytan Rıdvan 24 14 Yanıtla
  • yasemini1 yasemini1:
    Aslında ben senin teknikdrektör olarak bu söylediklerini yapman lazım ki olsun fakat sen kolayı seviyorsun uzaktan olmaz işin içine gir 13 5 Yanıtla
  • Parlatanadam35 Parlatanadam35:
    iyi seyirler rüyada bile şampiyonluk yok size şikeciler 6 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
