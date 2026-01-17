Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası - Son Dakika
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Rıdvan Dilmen\'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
17.01.2026 23:33
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiasında bulunan Dilmen, ''Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten.'' yorumunda bulundu.

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

''ASLA HAK ETMEDİ''

Karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, ''Galatasaray galibiyeti asla hak etmedi. Pozisyonu var birkaç tane. Maçın kırılma anlarından biri Bayo'nun uzatmalarda kaçırdığı pozisyon. Bugün maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok.'' dedi.

''BASKIYA DAYANAMAYAN BİR ANLAYIŞ''

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile girdiği yarıştaki baskıya dayanamadığını ifade eden Dilmen, ''Fenerbahçe 3 tane oyuncu indirince, şimdi Kante de gelmek üzere olunca... Baskıya dayanamayan bir anlayış da var Galatasaray'da. Aslında kim kaybeder, Galatasaray kendi kaybeder. Çok değerli bir çarşamba maçı var. Galatasaray yeni stada geçtikten sona 13. olduğu sezonun haricinde böyle bir görüntü gördün mü hiç? Full çekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

''KORKUDAN 2 TANE OYUNCU ALACAKLAR''

Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiasında bulunan Dilmen, ''Galatasaray'la ilgili teknik olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fikstürde 24. haftaya kadar avantajı gözükse de oynadığı oyun ışık vermiyor. Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten.'' sözlerini sarf etti.

Atletico Madrid, Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • rs202020 rs202020:
    EVET plan işlemeye başladı..Federasyon başkanıyla başlayan süreç tıkır tıkır işliyor...Bu kadar baskı tabiki de hatalar getirir..Şimdiki süreç taraftarları tepkiye davet edip futbolcuların motivasyonunu düşürmek ve ardından puan kayıpları..Rıdvan Dilmen de üzerine düşeni yapmış..KORKUDAN mı acaba?? 24 24 Yanıtla
  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    kıl çık rudıooooo 16 11 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    8 de kapanır 18 de.Ridvan sen senaryo yazıyorsun ama federasyon ve malum güçler olmazsa yine Galatasaray şampiyon olur. 10 11 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    şeytan rıdvan doğru söylemiş gsde yönetim ve okan için istifa sesleri yükseldi Fenerbahçe maçı kötü gaziantep maçı kötü türk hakemleri gsye maç vermeyip kötü olunca panik kaçınılmaz oldu taraftar haklı olarak tranfer isteyecek taraftarın gazını almak için yönetimde panik transferi yapacak İlkay ve ahmet kurucu benzeri gibi transferler yapacaklar... 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası - Son Dakika
