Rıdvan Dilmen\'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

''ASLA HAK ETMEDİ''

Karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, ''Galatasaray galibiyeti asla hak etmedi. Pozisyonu var birkaç tane. Maçın kırılma anlarından biri Bayo'nun uzatmalarda kaçırdığı pozisyon. Bugün maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok.'' dedi.

''BASKIYA DAYANAMAYAN BİR ANLAYIŞ''

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile girdiği yarıştaki baskıya dayanamadığını ifade eden Dilmen, ''Fenerbahçe 3 tane oyuncu indirince, şimdi Kante de gelmek üzere olunca... Baskıya dayanamayan bir anlayış da var Galatasaray'da. Aslında kim kaybeder, Galatasaray kendi kaybeder. Çok değerli bir çarşamba maçı var. Galatasaray yeni stada geçtikten sona 13. olduğu sezonun haricinde böyle bir görüntü gördün mü hiç? Full çekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

''KORKUDAN 2 TANE OYUNCU ALACAKLAR''

Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiasında bulunan Dilmen, ''Galatasaray'la ilgili teknik olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fikstürde 24. haftaya kadar avantajı gözükse de oynadığı oyun ışık vermiyor. Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten.'' sözlerini sarf etti.