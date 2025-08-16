Rıdvan Dilmen\'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmininde bulundu.

''BUGÜN YÜZDE 60 İLE OYNADILAR''

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'da müthiş bir öz güven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin yüzde 60'ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray'ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük "kaybedeceğim bir şey yok" mantığıyla oynadı.'' dedi.

''1-1'E GELSE DE GALATASARAY KAZANIRDI''

Sözlerine devam eden Dilmen, ''Mauro Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Barış Alper bugün de maçı kopardı. Osimhen'e de al da at pası attı aslında. Fatih Karagümrük Tiago Çukur'la golü atsa ve maç 1-1'e gelse de Galatasaray bu maçı kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART POZİSYONU

Fatih Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Dilmen, ''Kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi. Rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR'ın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru.'' sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini yapan Rıdvan Dilmen, ''Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kesin kalacaktır.'' şeklinde konuştu.