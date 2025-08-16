Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Rıdvan Dilmen\'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
16.08.2025 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmininde bulunarak, ''Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalır'' dedi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmininde bulundu.

''BUGÜN YÜZDE 60 İLE OYNADILAR''

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'da müthiş bir öz güven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin yüzde 60'ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray'ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük "kaybedeceğim bir şey yok" mantığıyla oynadı.'' dedi.

''1-1'E GELSE DE GALATASARAY KAZANIRDI''

Sözlerine devam eden Dilmen, ''Mauro Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Barış Alper bugün de maçı kopardı. Osimhen'e de al da at pası attı aslında. Fatih Karagümrük Tiago Çukur'la golü atsa ve maç 1-1'e gelse de Galatasaray bu maçı kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART POZİSYONU

Fatih Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Dilmen, ''Kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi. Rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR'ın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru.'' sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini yapan Rıdvan Dilmen, ''Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kesin kalacaktır.'' şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük, Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 00:24:23. #7.11#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.