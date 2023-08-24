Rıdvan Dilmen\'den Şampiyonlar Ligi kapısına dayanan Galatasaray\'a çağrı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın zaman kaybetmeden stoper transferi yapması gerektiğini söyledi.

"OLMAZSA OLMAZI BU"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Erden Bey ile beraber bugünden itibaren stoper transferine döneceklerine eminim. Bugün bunun şart olduğunu gördük. Galatasaray'a iyi bir stoper, 1.90'lık iyi bir stoper şart. Olmazsa olmazı bu." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"HERKESE SÜRPRİZ OLABİLİR AMA BANA OLMADI"

"Bu maçlar Okan hocanın en değerleri maçlarıdır. Şampiyonlar Ligi'ne girmek için büyük bir avantaj yakalamışsın. Boey'i kadroda düşünmüyordu Okan hoca. Omar sakatlandı, Dubois sakatlandı ve Sacha Boey'i kazandı. Sadece Yunus için söylemeyeceğim. Şu maçı 3-2 kazanıyorsunuz, çok önemli bir galibiyet alıyorsunuz. Bugün çıkarılacak dersler var. Gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili kararlar. Herkese Yunus sürpriz olabilir ama bana olmadı. Muhtemelen rakibin üçlü oynayacağını düşünerek Yunus'un oradan etkili olacağını düşündü ve oldu. Yunus çok farklı bir oyuncu. Emin olun geçen sezon 8-9 tane de gol yapabilirdi. Direkten dönenler, çizgiden dönenler... Bir kere Yunus'un beni göndermeyin mesajını aldım.

"SEZON BAŞINDAN BERİ SALLANIYOR"

Şampiyonlar Ligi seviyesi için Nelsson'un bu seviyede bu güne özel bir durumu vardı onu bilmiyorum ancak sezon başından beri sallanıyor. Oyuncunun moralmotivasyonu ve fizik olarak oyundan o kadar kopuk ki ne çıkarabildi, ne top atabildi, ne yüksek toplara çıkabildi. Belki Kaan Ayhan değişikliği olabilirdi.

"BİR SÜRÜ POZİSYON VERDİ"

Torreira'nın bir takım için hatta özellikle ofansif özellikli oyunculardan kurulu bir takım için ne kadar değerli olduğunu bugün gördük. Galatasaray bugün oyunu verdi, pozisyonu verdi, kaliteden dolayı Muslera'nın kurtardıkları olsun kazandılar. Torreira'nın ne kadar değerli olduğunu bugün görüyoruz. Galatasaray iki maçında pozisyon vermeden buraya geldi ama bugün bir sürü pozisyon verdi.