Rıdvan Dilmen Galatasaray-Juventus eşleşmesinin yüzdesini verdi

02.02.2026 10:24
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşmesi halinde iki takımın şansını eşit görürken, ''Juventus büyük kulüp ama şu anda büyük takım değil'' yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürürken maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ihtimali ve olası Juventus eşleşmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"LANG, FORMAYI ALABİLECEK BİR OYUNCU"

Sports Digitale'de konuşan Rıdvan Dilmen, yeni transfer Lang'a ayrı bir parantez açtı. Dilmen, "Lang'ı Napoli ve PSV'de izlemiştik. Barış ve Yunus'un uyumaması gereken bir oyuncu. Eğer uyurlarsa formayı alabilir. Boş oynamıyor, içeri kat edebiliyor, dripling yapabiliyor, pas zamanlamaları iyi. Galatasaray'ın iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum" dedi.

"JUVENTUS EŞLEŞMESİ DAHA İYİ"

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona vurgusu yaptı. "Bu seviyede Real Madrid ya da Barcelona çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid'i görüyorum. Juventus'la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi" ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS BÜYÜK KULÜP AMA…"

Juventus'un mevcut durumuna da değinen Rıdvan Dilmen, "Juventus'u birkaç kez izledik. Galatasaray'la şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Juventus büyük kulüp ama şu anda büyük takım değil" şeklinde konuştu.

JUVENTUS EŞLEŞMESİNE YÜZDE VERDİ

Dilmen, değerlendirmelerinin devamında Galatasaray ile Juventus'un eşleşmesi halinde iki takımın da şansının yüzde 50-50 olduğunu belirterek sarı-kırmızılıların tur şansını yüksek gördüğünü ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    poşetsarayım ilk maçını alırsa rahat geçer 10 31 Yanıtla
    Kuzey2020* Kuzey2020*:
    Enver küfür yemek için mi böyle yorum yapiyorsun 26 5
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Galatasaray’ın şansı %10 gerisi hikaye 3 16 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Bence kötü kura oldu juventus şu anda en formda kulüp büyük ihtimal eler 1 7 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    Rıdvan Yağcı 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
