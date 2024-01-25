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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi Rıdvan Dilmen işaret etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi Rıdvan Dilmen işaret etti

Fenerbahçe, 90+4. dakikada bulduğu penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Rıdvan Dilmen ise maç sonrası yaptığı yorumda, İsmail Kartal ve oyuncuların üzerindeki stresin fazla olduğunu belirtti ve bu konuda bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

25.01.2024 - 08:59,  Güncelleme: 09:29
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90+4. dakikada bulduğu penaltı golüyle Başakşehir'i 1--0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler için oldukça stresli geçen mücadeleyi TV8.5 ekranlarında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"İSMAİL KARTAL VE OYUNCULARIN ÜSTÜNDE ÇOK FAZLA STRES VAR"

Dilmen yaptığı yorumda, "Bu gelen gol İsmail Kartal'ı fazlasıyla rahatlattı. İsmail Kartal ve oyuncu grubunun üstünde çok fazla stres var buna bir çözüm bulunmalı." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"4-4-2'YE ÇOK GEÇ DÖNDÜ"

"Fenerbahçeliler için çok zor yıllar geçiyor. Çünkü çok zor geliyor goller. Fenerbahçe bu maçı kazanamasa üzerlerinde müthiş bir baskı binecekti. 7 atan 6 atan Fenerbahçe son 3 maçta 1 gol atarak yoluna devam ediyor. Bunun sebebi de 10 yıldır devam eden bir şampiyon olamama süreci. İsmail Kartal 4-4-2'ye çok geç döndü.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA RİSK ALINMALI"

45. dakikada Fenerbahçe'nin çift santrfora dönmesi gerekiyordu ancak İsmail Kartal yaşadığı kaygı sebebiyle geç değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de stresi yaşayan en büyük isim İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin kadrosu çok tecrübeli ancak ligin son anlarına gelinmesiyle birlikte uzun süredir yaşanamayan şampiyonluk takımda bir şuursuzluk yaratıyor. İsmail Kartal'ın artık daha fazla risk alması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında risk alınmalı."

Fenerbahçe\'yi bekleyen büyük tehlikeyi Rıdvan Dilmen işaret etti
YORUMLAR (1)
  • BMA - Anthony MONTANA: Hoca sende konuşuyorsun, 3 puan fark oldu rehavet oldu diyorsunuz, onun için berabere kaldı. Tek kale oynuyoruz, gol olmuyor bu seferde stres var diyorsunuz; tamam sanki bu futbolcular futbola dün başladılar. Futbol bu! Ne diyor ünlü düşünürümüz, İmParaDore "This is the game, This is the Football" ImParaDore Kaçore Yunanore... :=) Yanıtla 3 6

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi Rıdvan Dilmen işaret etti - Son Dakika
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