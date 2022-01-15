Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmeleri için yurt dışına çıktı. Başkan Koç, son olarak Londra'da bir restoranda görüldü. Rıdvan Dilmen, Joachim Löw'ün naza çekmesine hayli sinirlendi. Başkan Ali Koç'a, "Löw şimdi gelmiyorsa hemen vazgeçin" mesajı yolladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"KABUL EDELİM, BAŞARISIZLIK VAR"

"4 senenin sonunda kabul edelim başarısızlık var. Gelmiş geçmiş en önemli başkanlardan Aziz Yıldırım yaşasa bu dönemi neler olurdu. Ali Koç ismi, Fenerbahçe ismi. Löw'e, Jesus'a mı kaldı? Geliyorsa hemen havalimanında karşılayayım. Yok yazın geleyim, falan, aman aman gelmesin, istemez. Hemen vazgeçin."