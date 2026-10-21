Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yıldızı için çarpıcı sözler: Ben onunla devam etmem - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yıldızı için çarpıcı sözler: Ben onunla devam etmem

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Rıdvan Dilmen\'den Fenerbahçe\'nin yıldızı için çarpıcı sözler: Ben onunla devam etmem
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Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklarla gündemde olan İspanyol futbolcu Marco Asensio hakkında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asensio'nun istikrarsız performansına vurgu yapan Dilmen, ''Şu tabloda CV'si olan bir futbolcuyla ben devam etmem'' dedi.

Fenerbahçe'de İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlıklar ve sahalardan uzak kaldığı süreç tartışılmaya devam ederken, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, oyuncunun durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''BENDEN BİR ŞEY BEKLEMEYİN' DİYOR''

Asensio'nun kötü niyetli olmadığını belirten Dilmen, İspanyol yıldızın maç ve antrenman temposundaki istikrarsızlığa vurgu yaparak, ''Avusturya kampı, hazırlık maçları ve lig sürecine baktığımızda bir tane oyuncu var, 90 dakika bir kere oynayamıyor. İdmanlarda bir var, bir yok. Kötü niyetle yapıyor demiyorum. Şu tablo sana ne anlatıyor? Sakatmış, değilmiş hiçbir şey bilmiyorum. Bu tablo 'Benden bir şey beklemeyin' diyor." "Avusturya kampı, hazırlık maçları ve lig sürecine baktığımızda bir tane oyuncu var, 90 dakika bir kere oynayamıyor. İdmanlarda bir var, bir yok. Kötü niyetle yapıyor demiyorum. Şu tablo sana ne anlatıyor? Sakatmış, değilmiş hiçbir şey bilmiyorum. Bu tablo 'Benden bir şey beklemeyin' diyor.'' dedi. 

''BEN DEVAM ETMEM!''

Kariyerli bir isim olmasına rağmen bu tablonun kabul edilemeyeceğini söyleyen Dilmen, ''Şu tabloda CV'si olan bir futbolcuyla ben devam etmem. Bak sadece sakatlık üzerinden gitmiyorum veya dönerim hocaya 'Ya bu kadar önemli bir oyuncu neden hazır değil?' derim.'' ifadelerini kullandı.

''İSMAİL KARTAL VE ASENSIO'NUN SUÇU YOK''

Süreçte teknik direktör İsmail Kartal ve Asensio'nun bir sorumluluğu bulunmadığını savunan Dilmen, ''Muhtemelen doktorlar kıkırdağı görmüşlerdir, hiç kimse bana hikaye anlatmasın. Biz seni iğneyle kuvvetlendiririz, dinlendiririz oynatırız... Zaten gidişat da onu gösteriyor. İsmail Kartal da Asensio konusunda yerle bir edilmiş. Hiçbirinin suçu yok. Hiç suçu olmayan Asensio ile İsmail Kartal fakat bu tablo Asensio'nun cevabıdır.'' sözlerini sarf etti. 

Rıdvan DilmenMarco AsensioAuto OlaysızFenerbahçeSözlerFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Civelek Hüseyin Civelek:
    Süper bir topçu,takîma kazandırılmadı.Kartal takmış irfancan da can.Sakatsa birşey diyemem.Bu egolardan sebep başarí yok.Hep aynı nakarat. 0 0 Yanıtla
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