Rıdvan Yılmaz 100. Maçına Dört Dörtlük Galibiyetle Çıktı - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz 100. Maçına Dört Dörtlük Galibiyetle Çıktı

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Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'la 100. maçında 6-2'lik zaferin mutluluğunu yaşadı ve Fenerbahçe derbisine odaklandıklarını belirtti.

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 100. maça çıkmanın çok değerli olduğunu belirterek, böyle anlamlı bir müsabakada farklı bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıkmasıyla ilgili hislerini paylaşarak sözlerine başlayan Yılmaz, "Bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçımda bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah sezon içerisinde böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz"

Farklı skorla galip geldikleri için mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Önümüzde derbi olmasıyla alakalı bir durum değil bu. Hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive eder diye düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim; bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Fenerbahçe maçına konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Açıkçası çok bir şey düşünmüyorum. Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz 100. Maçına Dört Dörtlük Galibiyetle Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıdvan Yılmaz 100. Maçına Dört Dörtlük Galibiyetle Çıktı - Son Dakika
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