Rakam öyle böyle değil! Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor - Son Dakika
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Spor

Rakam öyle böyle değil! Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor

Rakam öyle böyle değil! Rıdvan Yılmaz\'ın takımı Rangers satılıyor

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın satılacağı öne sürüldü. Futbol danışmanlık şirketi sahibi Keith Wyness, İskoçya'nın köklü takımının ABD'li yatırımcılara satılacağını iddia etti. Değeri yaklaşık 150 milyon sterlin olarak gösterilen dev kulüp için rakam da veren Wyness, 100-120 milyon sterlin ve bonuslarla satın alınabileceğini söyledi.

06.09.2024 15:32
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Daha önce Aberdeen'de CEO görevini üstlenen, Everton ve Aston Villa'da yöneticilik yapan Keith Wyness, Football Insider'a yaptığı açıklamada milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın satılacağını iddia etti.

RANGERS'IN SATIŞI İÇİN RAKAM VERDİ

Wyness, değeri yaklaşık 150 milyon sterlin olarak gösterilen Rangers'ın ABD'li yatırımcılar tarafından 100-120 milyon sterlin ve bonuslarla satın alınabileceğini söyledi.

Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor

BAZI HİSSEDARLAR SICAK BAKIYOR

Haberde Rangers'ın mevcut hissedarlarının bir kısmının satışa sıcak baktığının altı çizildi. Keith Wyness, Rangers'ın tamamen yeni inşa edilecek profesyonel bir ekibe ihtiyaç duyduğunu aktardı.

RIDVAN'IN RANGERS KARİYERİ

2022 yazından 4 milyon euro karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç kulübünde şu ana kadar 52 maça çıktı. Rıdvan, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, bu sezon ise 4 karşılaşmada forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 23 yaşındaki sol bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor

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Son Dakika Spor Rakam öyle böyle değil! Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk: Senin Neren Futbolcu 5 13 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş bu senede avrupadan kupa alamazsa Beşiktaşımızida satalım bu takımın yeri en tepedir şampiyonlar ligidir o kupalarıda Türkiyeye getirerek tek kulüp yine Beşiktaştır 7 10 Yanıtla
  • onur pari: Rakam öyle böyle değil derken? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Rakam öyle böyle değil! Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor - Son Dakika
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