Rakam öyle böyle değil! Rıdvan Yılmaz\'ın takımı Rangers satılıyor

Spor

Daha önce Aberdeen'de CEO görevini üstlenen, Everton ve Aston Villa'da yöneticilik yapan Keith Wyness, Football Insider'a yaptığı açıklamada milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın satılacağını iddia etti.

RANGERS'IN SATIŞI İÇİN RAKAM VERDİ

Wyness, değeri yaklaşık 150 milyon sterlin olarak gösterilen Rangers'ın ABD'li yatırımcılar tarafından 100-120 milyon sterlin ve bonuslarla satın alınabileceğini söyledi.

BAZI HİSSEDARLAR SICAK BAKIYOR

Haberde Rangers'ın mevcut hissedarlarının bir kısmının satışa sıcak baktığının altı çizildi. Keith Wyness, Rangers'ın tamamen yeni inşa edilecek profesyonel bir ekibe ihtiyaç duyduğunu aktardı.

RIDVAN'IN RANGERS KARİYERİ

2022 yazından 4 milyon euro karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç kulübünde şu ana kadar 52 maça çıktı. Rıdvan, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, bu sezon ise 4 karşılaşmada forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 23 yaşındaki sol bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.