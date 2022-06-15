Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada Hatice Gökçe Emir, çember aleti elemelerinde 27.450 puanla 12'inci, top aleti elemelerinde 25.500 puanla 16. oldu.

İsrail 'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Hatice Gökçe Emir, Deniz Oskay ve Defne Eylül Kılıç mücadele etti.

Kaynak: AA

Eylül, Gökçe, Spor, Son Dakika

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