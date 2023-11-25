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"Hayatımın en güzel anlarından biriydi" diyen Rıza Çalımbay, Ali Şen ile olan anısını anlattı - Son Dakika

"Hayatımın en güzel anlarından biriydi" diyen Rıza Çalımbay, Ali Şen ile olan anısını anlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ile ilgili bir anısını da anlatan Çalımbay, ''Ali Şen bana 'Seni dünya karmasına götüreceğim' dedi. Kendi özel uçağıyla Almanya'ya gittik. Aklıma geldikçe gözlerim yaşarıyor. Hayatımın en güzel anlarından biriydi.'' dedi.

25.11.2023 - 09:35,  Güncelleme: 10:12
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası kendisine, hayatının en güzel anlarından birini Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in yaşattığını söyledi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL ANLARINDAN BİRİYDİ"

Ali Şen ile anısını anlatan Çalımbay, "Beni Fenerbahçe Başkanı Ali Şen dünya karmasına çağırdı. Antrenmana gidiyordum, evden çıkarken telefon çaldı. Ali Şen bana 'Seni dünya karmasına götüreceğim' dedi. Kendi özel uçağıyla Almanya'ya gittik. Aklıma geldikçe gözlerim yaşarıyor. Hayatımın en güzel anlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİN BİTTİĞİNE İNANMIYORUM"

Beşiktaş'ın hedeflerine ilişkin Çalımbay, "Ben Beşiktaş'ın hedefinin bittiğine inanmıyorum. Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda olsun hedefi var. Kim giderse gitsin, Beşiktaş her zaman yukarı oynar. Önümüzde bir hedef var." şeklinde konuştu.

"NEREYE ADAM LAZIMSA KONUŞACAĞIZ"

Transfer için de konuşan Çalımbay, "Transfer için yerleri tespit edeceğiz. Yeni yönetim geldiğinde oturup, nereye adam lazımsa konuşacağız." dedi.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Hayatımın en güzel anlarından biriydi' diyen Rıza Çalımbay, Ali Şen ile olan anısını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hayatımın en güzel anlarından biriydi" diyen Rıza Çalımbay, Ali Şen ile olan anısını anlattı - Son Dakika
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