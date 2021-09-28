Üye Girişi
Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil - Son Dakika

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil

28.09.2021 09:57
Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta kim oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " Beşiktaş'ta kim oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Çalımbay, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geçen hafta kendi sahalarında oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendiren Çalımbay, maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın başında gol atmanın takıma büyük avantaj sağladığını kaydeden Çalımbay, "Vavacars Karagümrük takımını da çok iyi analiz ettirdik arkadaşlarımıza. Tehlikeli bir takım. Özellikle top onlardayken çok iyi oynuyorlar, iyi pas yapıyorlar, iyi çıkıyorlar. Hatalarımız az, iyi yaptığımız şeyler çok oldu. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir maç oynadık. Çok pozisyon yakaladık. 4-0 bitti ama pozisyonlarımız vardı. Onlarda biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı olabilirdi. Önemli olan maçı kazanmaktı. Tam olmasa da iyi bir duruma geldik" dedi. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, siyah beyazlı ekibin iyi bir takım olduğunu söyledi.Çalımbay, "Beşiktaş'ta kim oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. 'DİMİTRİOS GOUTAS PROFESYONEL BİR OYUNCU'

Sezon başında kadroya katılan ve oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Yunan stoper Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, "İşini temiz yapıyor. Hiçbir riske girmiyor. Garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil
Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil
Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi 11:14 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 10:45 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi 10:35 YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor 10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi 10:02 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu 09:08 Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu

Son Dakika Haberleri
11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı
11:13 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi
11:12 TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif
11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan
10:51 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
10:51 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor
10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
10:44 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
10:33 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif         
11:12
Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan         
11:07
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!         
08:50
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 11:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement