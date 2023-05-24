Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi çok konuşulan açıklama: Bizim takım 4 senedir yorgun - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi çok konuşulan açıklama: Bizim takım 4 senedir yorgun

24.05.2023 21:02

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi basına konuştu. Takımın yorgun olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bizim takım 4 senedir yorgun. Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Arka arkaya maç oynamak zor ama mecburuz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR FIRSATI KAÇIRMAM"

Mücadelenin önemine değinen Çalımbay, "Bu maç, futbolcular için muhteşem. Futbolcu olsam böyle bir fırsatı kaçırmam. Burada kazanırsan Türkiye Kupası finali oynayacaksın, bu çok güzel bir şey" dedi.

"BİZİM TAKIM 4 SENEDİR YORGUN"

Kadro kalitelerine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim takım 4 senedir yorgun. Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Arka arkaya maç oynamak zor ama mecburuz. Avrupa, lig ve kupayı götürmek istiyorsanız geniş ve kaliteli bir kadro gerekiyor. Elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takımıma güveniyorum, sorun yok. Kendilerinde olanı sahaya yansıtırlarsa sıkıntı yaşamayız. Onu yansıtmak önemli. Kimseden korkumuz yok. Türkiye'de, Avrupa'da her takıma karşı oynadık. Geçen sezon kupayı da iyi oyun ve güzel skorlarla kazandık. Tüm amaç bu maçı kazanmak" ifadlerini kullandı.

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Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi çok konuşulan açıklama: Bizim takım 4 senedir yorgun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi çok konuşulan açıklama: Bizim takım 4 senedir yorgun - Son Dakika
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