Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi çok konuşulan açıklama: Bizim takım 4 senedir yorgun

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR FIRSATI KAÇIRMAM"

Mücadelenin önemine değinen Çalımbay, "Bu maç, futbolcular için muhteşem. Futbolcu olsam böyle bir fırsatı kaçırmam. Burada kazanırsan Türkiye Kupası finali oynayacaksın, bu çok güzel bir şey" dedi.

"BİZİM TAKIM 4 SENEDİR YORGUN"

Kadro kalitelerine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim takım 4 senedir yorgun. Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Arka arkaya maç oynamak zor ama mecburuz. Avrupa, lig ve kupayı götürmek istiyorsanız geniş ve kaliteli bir kadro gerekiyor. Elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takımıma güveniyorum, sorun yok. Kendilerinde olanı sahaya yansıtırlarsa sıkıntı yaşamayız. Onu yansıtmak önemli. Kimseden korkumuz yok. Türkiye'de, Avrupa'da her takıma karşı oynadık. Geçen sezon kupayı da iyi oyun ve güzel skorlarla kazandık. Tüm amaç bu maçı kazanmak" ifadlerini kullandı.