Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması! - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!

20.05.2022 11:33

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Danişment İlkokulu'nda düzenlenen söyleşide, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili gelen bir soruya, "Yönetimle bazı şeyleri konuşmamız lazım.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Danişment İlkokulu'nda düzenlenen söyleşide, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili gelen bir soruya, "Yönetimle bazı şeyleri konuşmamız lazım. Burada bizim transfere de ihtiyacımız var, onları da yapabilirsek ona göre oturup konuşacağız" cevabını verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çocukken eğitim gördüğü okul olan Danişment İlkokulu tarafından düzenlenen söyleşi programına konuk oldu. Okulun Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yolu Danişment'ten Geçenler, Sporla Değişen Hayatlar' adlı söyleşide Çalımbay, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

"Sezon sonu sözleşmeniz bitiyor. Yeniden Sivasspor ile anlaşacak mısınız?" şeklindeki soruya Rıza Çalımbay, "Her sene mukavelemi yeniliyorum, her yerde 1 yıllık yapıyorum. Onun için hedef olan yere gidiyorum. Hedef varsa ona göre düşünüp, konuşacağız. Yönetimle bazı şeyleri konuşmamız lazım. Burada bizim transfere de ihtiyacımız var, onları da yapabilirsek ona göre oturup konuşacağız. Ben hiçbir zaman lig bitmeden veya kupa maçları bitmeden sözleşme ile ilgili konuşmuyorum. Öncelik Sivasspor ile konuşuruz, ona göre hareket ederiz" yanıtını verdi.

"SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÇOK FARKLI"

Bir öğrencinin 'Beşiktaş'tan teklif gelse kabul eder misiniz?' sorusunu da cevaplandıran Çalımbay, şunları söyledi:

"Benim bir tane şansım oldu, 2 takımda da çalıştım. Beşiktaş benim futbola başladığım ve bıraktığım yer. Benim için önemi var, her şeyimi oraya borçluyum. Burası da benim doğduğum, büyüdüğüm yer. İkisi ile de çalışmış olmak benim için muhteşem bir şey. Tarihinde en çok Sivas ile çalışmış hoca benim. Her geldiğimde de anlımın akıyla çıktım, her şeyimi Sivasspor için verdim. Sivassspor'un yeri çok ayrı ama Beşiktaş'ın yeri de benim için çok farklıdır. Ayrım yapmam mümkün değil, şartlar neyi gösterirse onu yapmaya çalışırım. Sivas'ta belli bir bütçe ile hareket edersin, belli bir yere kadar gelirsin ama Beşiktaş'ta çok farklıdır. 2 takımın ayrımını yapmak doğru olmaz. Beşiktaş çok farklı, Sivassspor bir Anadolu takımı ama çok iyi bir Anadolu takımı."

"KUPAYI ALIRSAK MÜKEMMEL OLACAK"

Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile oynayacakları maça ilişkin de, "Üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı. Buradaki bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik. Biraz daha transfer ve bütçemiz olsa burada her şey daha farklı olabilir. Tahminimce Türkiye'de 133 tane takım Türkiye Kupası'na giriyor, 2 tane Anadolu takımı finale çıkıyor. Çok büyük bir başarıdır. Biz 3 yıldır Sivas'ı çok güzel yerlere getirdik, kupayı da alırsak mükemmel olmuş olacak" diye konuştu.

Söyleşi sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Rıza Çalımbay, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan/İHA)

Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan 'sözleşme' açıklaması!

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Rıza Çalımbay, Sivas'ta eğitime başladığı ilkokuldaki öğrencilerle buluştu Rıza Çalımbay, Sivas'ta eğitime başladığı ilkokuldaki öğrencilerle buluştu Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında
Kaynak: İHA

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