Rıza Çalımbay: Lugano galibiyeti moral açısından iyi oldu

Rıza Çalımbay , "Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. Ligde iki maçımız var, o maçlar için de iyi bir moral oldu. Bu moralle de inşallah kalan iki maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldıkları galibiyetin moral açısından çok iyi olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "İddiamız yoktu bu maça gelirken ama bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Moral açısından kazanmamız gerekiyordu. Maça disiplinli başladık ve disiplinli bir şekilde tamamladık. Bunların dışında oynattığımız genç oyuncularımız vardı. Onlar da istediğimiz şeyleri yaptılar. Onlarla da gurur duyduk. Altyapıdaki hocalarımızı da tebrik ediyoruz onları bize yetiştirdikleri için. İnşallah ilerisi daha iyi olacak, bu yeterli değil daha da iyi duruma geleceklerdir. Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. Ligde iki maçımız var, o maçlar için de iyi bir moral oldu. Bu moralle de inşallah kalan iki maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNANIYORUM Kİ 3, 4 TANESİ YILDIZ OYUNCU OLACAK"

Lugano karşısında forma giyen genç isimlerin iyi performans gösterdiğini ve sezonun geri kalanında bu oyunculara forma şansı vereceğini belirten Çalımbay, "Tabii ki genç oyuncuları göreceğiz. Bir tane maç oynatmakla olmaz. Bakıyorum da ben bu kadar genç oyuncuyu oynattığını görmedim Beşiktaş'ın hem de Avrupa kupalarında. Ben bunu göze aldım. Her şeyi göze aldım. Mağlup da olabilirdik. Hiç önemli değildi, önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Biz bu oyuncuları önce antrenmanlara alıyoruz. Sonrasında hazırlık maçlarında oynatıyoruz. En son Sakarya'da oynattık. İyi gördükten sonra da kendilerini alıyoruz. Mustafa 16 yaşında. Milli takım kampından aldık, geldik onu. Hem gençler hem de yetenekliler. Ben inanıyorum ki 3, 4 tanesi yıldız oyuncu olacak" şeklinde konuştu.