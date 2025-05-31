Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı - Son Dakika
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Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

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Rıza Çalımbay Sivasspor\'u bekleyen tehlikeyi açıkladı
31.05.2025 22:57  Güncelleme: 23:11
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Rıza Çalımbay Sivasspor\'u bekleyen tehlikeyi açıkladı
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Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıklayan Çalımbay, ''Sivasspor olarak bu şekilde, bu kadroyla yola devam edersek, işler daha da kötü olabilir.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu kadroyla yola devam etmesi halinde işlerin daha da kötü olabileceğini, tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'da sevinç, kendilerinde ise sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.

''TAKIMIMIZDA ÇOK EKSİKLİKLER VARDI''

Alanyaspor'un öz güvenle sahaya çıktığını anlatan Çalımbay, "Biz mücadele ettik. Takımızda çok eksiklikler vardı. Ne yazık ki bazı oyuncularımız, kendi mazeretlerini gerekçe göstererek, bu önemli maça gelmediler, gelemediler. Kendilerine göre problemleri vardı. Ne olursa olsun buraya gelmeleri gerekiyordu. Onların da burada olması gerekiyordu." dedi.

''BU KADROYLA DEVAM EDERSEK İŞLER DAHA KÖTÜ OLABİLİR''

Çalımbay, eldeki kadroyla, genç oyuncularla kim varsa sahaya sürdüklerini dile getirerek, "Moralsizlikten dolayı buraya sıkıntılı geldik ama elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak eğer Sivasspor bu şekilde, bu kadroyla yola devam ederse, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor." diye konuştu.

Sivaslı olduğunu hatırlatan Çalımbay, ne zaman çağrı gelirse, elinden gelen yardımı koşa koşa yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Bu süreçte çağrıldığını ifade eden Çalımbay, "Ekibimle elinden gelen tüm gayreti gösterdik. Ligde çok güzel işler de yaptık. Ancak daha erken, zamanında göreve gelebilseydik, belki Sivasspor için daha da iyi sonuçlar alınabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bulent Cebeci:
    Senden bi cacık olmaz Rıza... 398 45 Yanıtla
  • ozcan1974:
    Başkanlarının aziz yıldırımın yanında eli ile 4 işareti yapıp maçı 4-3 kaybettiği günü unutmadık dilerim 3. amatöre düşersiniz 92 6 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    taaaaa ki Malatya gibi bursa gibi olana kadar durmayın 58 17 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Takıma değil ama Sivas futbolseverlerine üzülüyorum 49 7 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Rıza hoca adam gibi adamdır. Kimsenin iftira atmaya hakkı yoktur. 31 22 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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