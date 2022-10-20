Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçında takım halinde oynamamız gerekiyor - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçında takım halinde oynamamız gerekiyor

20.10.2022 09:45

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli, hem konsantre, hem de disiplinli olmamız gerekiyor.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli, hem konsantre, hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkesin kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız taktirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

Çalımbay, devam eden Trabzonspor maçı hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldıklarını belirten Çalımbay, "En büyük hedefimiz Medipol Başakşehir maçıydı. Oradan mutlaka iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Hem iyi oynadık hem de güzel şeyler yaptık. Net bir galibiyet aldık. Daha sonra oynadığımız Ballkani maçını da mutlaka kazanmamız gerekiyordu ve onu da iyi bir şekilde bitirdik. Bu sene kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu, beraberliklerimiz çoktu. Bitexen Giresunspor maçı çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Rakibimiz bir ara bayağı yüklendi bize. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında attığımız gollerle de galip geldik. Kazanmamız gereken maçlardı" diye konuştu.3 maçta da oyuna sonradan giren sporcuların çok iyi işler yaptığını söyleyen Çalımbay, "Takıma çok büyük katkıda bulundular, gol attılar. 3 maçı da takım halinde oynadık" dedi.'KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ'

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçından puan ya da puanlar almak istediklerini ifade eden Çalımbay, "Kolay olmayacağını biliyoruz. Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli, hem konsantre, hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkes kapasitesinin çok üstüne çıkması gerekiyor. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız taktirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum. Git gide iyi oluyorlar. 4-5 maç sonra ligde ara olacak. Çok maç oynadık, yoruldu arkadaşlarımız. Onun için dinlenmeleri için belirli bir süre izin vereceğiz. Ardından da çalışmalarımıza başlayacağız. İlk yarıda şansız puan kayıpları yaşadık bunları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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